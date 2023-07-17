大陸女星白鹿為平面模特身分出身，簽約于正工作室後，短短數年憑藉《扶搖》、《半是蜜糖半是傷》、《長月燼明》等古裝偶像劇，成為新生代的流量小花。17日，她在微博曬出九宮格圖，身穿一襲藍色公主袖短洋裝，底下露出一雙修長美腿，引起粉絲讚嘆聲不斷，然而仔細一看，腿上被蚊子叮了好多包，讓人看得好心疼。

白鹿今(17)日上傳9張生活照，可見她的臉上化著淺淺的腮紅、柔順秀髮披在胸前，搭配水藍色碎花洋裝，澎澎的公主袖設計帶點夢幻氛圍，再揹了一個香奈兒的白色包包，看上去十分優雅，而往下面一看，裙擺長度只到膝蓋以上，修長美腿超級搶鏡，好身材相當惹火。

然而白鹿隨後在留言區PO出被蚊子叮的慘況，可見兩腳均出現紅色小腫包，讓粉絲紛紛驚呼：「蚊子說：這腿太白，得增加『點綴』，是不是更美」、「連蚊子都可以親妳，我為什麼不可以，我也要親親妳」、「心疼我老婆，蚊子走開」、「讓千刀萬剮宰了牠」、「怎麼被咬成這樣」、「愛妳！我去給妳抓癢吧。」

事實上，白鹿近來人氣頗夯，遠勝同門師姐吳謹言，因此引發偏心一說，對此，于正日前開直播表示每捧紅一位藝人，通常會把注意力放到新人身上，因此的確把資源投注在白鹿身上，但去年其實也安排吳謹言上知名綜藝節目《浪姐3》，雖然未能順利組團，卻收穫不少人氣，並表示吳謹言雖然現在未能如白鹿擁有超過40個劇本，但在2年未拍戲的情況之下，仍有11部劇本可挑選，已經算不錯了。