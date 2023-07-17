國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（16）日到凱道參加「716公平正義救台灣」集會，上台致詞時卻被噓、比倒讚。國民黨新北市議員陳偉杰發現，帶頭比倒讚的人是民眾黨的中央委員張凱鈞，並批評此舉毫無民主風度，讓活動失焦。對此，張凱鈞也在臉書回應了。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（16）日到凱道參加「716公平正義救台灣」集會，上台致詞時卻被噓、比倒讚。民眾黨副秘書長許甫17日在中天電視《大新聞大爆卦》還原當時情況。侯友宜上台時有掌聲，到什麼時候開始有噓聲？就是侯友宜開始說「公平正義侯友宜」，那時候噓聲最大，但侯友宜還是很穩地講完。

國民黨新北市議員陳偉杰在臉書表示，侯友宜致詞時間約10分47秒，柯文哲則是11分16秒，侯友宜比柯文哲致詞時間短了29秒。陳偉杰更指出，從媒體捕捉的畫面更可發現，民眾黨中央委員張凱鈞在侯市長致詞時，混在人群中帶頭比倒讚，並吆喝柯粉群起效尤，如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇。

張凱鈞則在臉書回應，台上演講講不好被噓，就說是民眾黨帶頭比倒讚。他跟著鄉民來看熱鬧，卻被說是帶頭比倒讚。「難道我要在底下幫忙比讚嗎？怎麼國民黨的人沒有出來比讚呢?」

張凱鈞強調，講得好的大家就拍手，講不好的就是被噓，跟什麼黨派完全沒有關係。藍軍也不用在這時候抓戰犯，放消息說要藍白合的是你們，現在靠北民眾黨的也是你們！國民黨不要學民進黨，解決不了問題，就檢討提出問題的人！