2022年中國恒大收入為人民幣（下同）2,300.67億元，年減8.0％；經營虧損644.08億元，按年收窄88.9％；淨虧損1,059.14億元，按年減少77.8％。但若計及恒大2021年虧損4,760.35億元，意味恒大兩年來累計虧損5,819.49億元。

香港經濟日報報導，截至2022年底，恒大負債總額24,374.1億元，剔除合約負債7,210.2億元後為17,163.9億元，其中借款6,123.9億元、應付貿易賬款及其他應付款項10,022.6億元（含應付工程材料款5,961.6億元），以及其他負債1,017.4億元。值得留意的是，中國恒大2022年底權益虧損達到5,990.74億元，年增26.6％。

中國恒大在2022年業績透露，已與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜，並為部分項目獲得新的融資或額外資金，同時與部分債權人完成了和解安排，有信心能夠繼續就現階段尚未達成明確結果的訴訟達成友好解決方案。

在境外債務重組方面，恒大指出，過去數月一直與境外債權人特別小組（AHG）協商，今年4月3日，公司與AHG就重組條款簽訂了重組支持協議，相應重組生效日期預計為2023年10月1日，最後截止日期為2023年12月15日。

另外，核數師上會栢誠對恒大2021及2022年業績均發出「無法發表意見」，並稱恒大持續經營的多項不確定因素，並提到未能就財務報表獲取足夠適當的審核憑證為審核意見提供基礎。

中國恒大2021年全年業績，期內收入為2,500.1億元，年減50.7％；經營虧損5,815.29億元，2020年則經營利潤則是697.12億元；淨虧損4,760.35億元，2020年為賺80.76億元。