2023女子世界盃足球賽(簡稱女子世足賽)將於台灣時間7/20～8/20在澳洲及紐西蘭舉行，本屆賽事首度由兩個國家共同合辦，參賽的隊伍也由原本的24隊擴增至32隊，台灣運彩為了迎接這個4年1度的女子足壇盛事，也會開盤提供投注，喜歡足球的朋友們可以買張運彩，驗證一下自己的眼光，還有機會抱回大獎。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

女子世足賽是女子足球規模最大、參賽國家和地區最多以及水準最高的足球比賽，由國際足總每4年舉辦1次，首屆在1991年由中國主辦，至今已經舉辦了8屆，美國是最大贏家，共贏得4屆冠軍，德國有2次，挪威和日本則是各有1次。本屆賽事進行的方式為32支參賽隊伍經過抽籤後分成8組，首先進行小組賽，再進行淘汰賽。

一、 小組賽階段：

每個小組各進行單循環的對戰，每場比賽時間為「90分鐘+傷停補時」，贏球隊伍得3分、和局2隊各得1分、輸球隊伍得0分，各組積分最高2隊晉級16強淘汰賽。小組賽如果小組中有球隊積分相同，會以附表方式排列名次。

二、淘汰賽階段：

淘汰賽階段於16強起至冠軍賽，將以一場比賽決定勝負，法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時如果雙方踢成平手，則加時30分鐘（上下半場各15分鐘），加時結束仍然平手，則以互射十二碼的PK戰分出高下。

本屆賽事總計有64場(小組賽48場，淘汰賽14場、冠軍賽及季軍賽各1場)台灣運彩提供讓分、不讓分、大小、正確比數、總進球數及單雙等多項玩法，喜歡足球的朋友們可以好好把握賽事期間的投注機會，希望您也可以抱回大獎。

註：台灣運彩的各項足球投注項目，除非有特別說明，否則一律只計算至法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」結束時的比賽結果，不含加時及PK戰。