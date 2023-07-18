中航工業（中國航空工業集團）受到美國政府制裁，但旗下子公司西銳飛機未在制裁範圍內，如今卻有可能因為一本上市說明書，成為美國政府鎖定的焦點，專家坦言，西銳飛機雖以活塞動力飛機為主，但技術可能與軍用飛機或無人機相似，確實會令人產生質疑。

美國財經媒體報導，中航工業於2011年以2.1億美元（約新台幣65億）收購西銳飛機，獲得生產小型飛機的技術，然而近年美中關係不佳，對於西銳的審查可能會變得更加嚴格，尤其西銳6月在香港證交所公開的IPO上市說明書提到，從2019年以來，西銳與中航工業旗下的中航通用飛機浙江研究院有限公司合作製造教練機。

然而，中航通用飛機浙江研究院有限公司早在2020年就遭到美國制裁，被列入黑名單受到出口管制。航太及國防分析師George Ferguson表示，「儘管生產一般飛機和先進攻擊無人機，存在很大的差距，但這家美國子公司擁有對軍事客戶有價值的專業知識。」

美國智庫蘭德公司國防研究員William Kim認同此看法，「雖然小型私人飛機缺乏軍事用途，但所採用的技術，可能具有雙重用途，被用來生產頂尖的無人機與飛機。」

報導提到，如果美國政府真的要採取行動，可能會迫使中航工業放棄對西銳公司的控制權，如同要求字節跳動出售TikTok給美國賣家一樣；如果要實施最嚴格的制裁，就是將中航工業列入《特別指定國民和被封鎖人員》名單，禁止美國人與其合作，但這會是一項極端措施。