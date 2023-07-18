德國向來以汽車業為傲，但德國聯邦交通管理局公布的最新數字顯示，今年上半年，在德國電動汽車市場排名第一的汽車品牌仍是特斯拉。德國媒體分析指出，德國發展電動車業正面臨大陸市場和特斯拉的雙重壓力。

根據德國之聲中文網報導，今年前6月德國老牌車商大眾汽車共賣出約3.4萬輛純電動車，仍落後於特斯拉。如果和去年下半年相比，德國市場上的前五大品牌除了賓士的電動E級車型外，其他銷量都有所下降，主要原因是德國政府從今年1月1日開始削減對電動車市場的補貼力度，包括消費者的購車補貼從6000歐元下降到4500歐元。

報導提到，電動車市場掀起價格大戰，特斯拉今年1月宣布大幅度下調其主力車型Model 3和Model Y的價格後，包括比亞迪、東風等40多家車企陸續跟進，這場價格戰也有蔓延到歐洲的趨勢。

值得關注的是，陸產電動車的價格優勢，也引起德國主流媒體的注意。德國《每日新聞》（Tagesschau）近日發文表示，在大陸市場上，福斯電動車ID.3的售價換算為歐元大約為1萬5千8百到1萬8千9百之間， 但德國之聲調查發現，德國市場上目前ID.3的起售價格比大陸市場的價格高出兩倍。

另根據《Politico》報導，「德國製造」過去揚名世界，但在電動車方面已被大陸等反超；在AI領域德國也落敗，數據顯示，2022年在AI領域被引用最多的100篇科學論文中，美國為68，大陸為27，相較之下，只有4篇是德國論文。