衛福部嘉義醫院中醫師呂炳昇。（部嘉醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

衛福部嘉義醫院營養室主任林資淳。（部嘉醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

炎炎夏日，吃涼食消暑？中醫師認為天氣熱更要保持心平氣和，以免增加體內火氣，容易誘發心腦血管疾病，吃涼食適得其反，營養師推薦當令蔬果，尤其綠豆富含鉀離子，不僅利尿，還能消除體內水氣，幫助排除體內熱氣。

衛福部嘉義醫院中醫師呂炳昇表示，夏季在五行中屬「火」，對應到人體五臟六腑的「心」，因此夏季養生的重點在於「養心」，要睡飽睡好，心平氣和，情緒起伏大反而增加體內火氣，容易誘發心腦血管疾病。

夏季體內的熱氣、溼氣重，需要透過毛孔排出，過度吃冰品，人體毛孔緊縮、排汗困難，不利於排出熱氣及溼氣，容易導致腸胃不適、陰暑，特別是腸胃消化不良、有心血管方面疾病者，要忌口冰品冷飲。

呂炳昇說，飲食上可以吃當令富含水分的瓜果類，比起含糖量高的冰品飲料更能消暑，像是西瓜、冬瓜、南瓜、荸薺、綠豆、薏仁、甘蔗、梅子、鳳梨、番茄、蘋果等都是消暑良品，而腸胃功能不好的人盡量不吃冰鎮水果。

還可以多按摩上肢的合谷穴、曲池穴、內關穴，下肢的足三里、三陰交、太衝穴等保健。

營養師主任林資淳也說，天氣愈熱越要散熱、補充水分，避免脫水，清淡飲食，一味吹冷氣、喝冰水，不僅不會體內散熱，反而寒氣入侵，體內更不舒服。

林資淳說，夏季當令蔬果如西瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜等，水分多、可消暑，綠豆、綠豆芽、薏仁、蓮子也能清熱降火氣，尤其綠豆，每100公克含有1047毫克鉀離子，幫助體內排除鈉離子，利尿，又利於消除體內水氣、排除體內熱氣。

天熱要多喝水，水怎麼喝最有效？林資淳說，人體無法儲存水分，建議每天攝取1800cc至2000cc開水，如果出汗多，水分也要增加，及時補充水分，每30分鐘補充300至500毫升水分。