定期捐血除了可以救人以外，也可以讓自己變健康。家醫科醫師李思賢表示，研究指出，定期捐血可以降低罹患心血管疾病的風險，可能的原因是捐血會降低血液的黏稠性，進而預防血栓、心肌梗塞等疾病。此外，定期捐血可降低體內鐵質的沉積，而降低人體氧化的壓力，被認為可能延長壽命。

李思賢在其臉書表示，研究指出定期捐血可以降低罹患心血管疾病的風險，可能的原因是捐血會降低血液的黏稠性，進而減少血栓，可預防心肌梗塞、中風。

定期捐血還有另一個好處。李思賢表示，可因此降低體內鐵質的沈積，一般而言，鐵質沒有自然排除的方式。過多的鐵質沈積是會增加氧化壓力的，所以定期的血液流失（例如女性月經、放血）都是有幫助的。

有學說認為，女性因為有月經週期可定期排出鐵質，所以月經是女性壽命比男性長的原因。李思賢表示，男性因無月經，可藉由捐血來排出鐵質。

他並說明，鐵質沈積比較嚴重的器官是肝臟，所以定期捐血也有助維護肝臟健康；有研究指出，定期捐血可以降低脂肪肝及其他肝炎的發生率。