減重成為現代人的課題，168斷食法頗受推崇，但要小心此種斷食法帶來的負面影響。一名40歲女子藉由不吃早餐達成168斷食，但腹部超音波顯示體內竟有一顆2公分大的膽結石。醫師表示，長時間空腹會讓膽汁無法排出，進而增加膽結石風險。醫師建議，健康的飲食方式為照三餐進食、有充足且含不飽和脂肪酸的好油脂，以降低膽結石風險。

胃腸肝膽科醫師蕭敦仁在其臉書表示，一位40歲女病患藉由168斷食法減肥，3年來成效不錯，但因為曾聽聞蕭敦仁在一次受訪時提到，「早餐不吃會增加2成膽結石風險」，女子擔心自己的膽恐出問題，而來就診。

女子的腹部超音波顯示，已有一顆2公分大的膽結石，讓女子大為驚訝。蕭敦仁說明，這是因為空腹時間長，讓膽汁無法排出、積聚於膽囊內，增加膽結石的風險。

他表示，為了避免膽結石，民眾應該三餐都要吃、飲食中的熱量必須有30%來自油脂，且是富含不飽和脂肪酸的好油脂，否則膽結石會越來越大顆，一旦膽結石過大，就必須開刀取出。

至於仍想控制體重者，蕭敦仁建議，應採三餐都吃7分飽的方式，控制總熱量的攝取，仍可達到減重效果。