非綠勢力16日在凱道前集結舉行「公平正義」抗議行動，日前國民黨主席朱立倫曾表示，2024年選舉除了希望政黨輪替，也希望國會能過半，並稱國民黨和民眾黨應該都有這樣的共同目標。原本外界也以為這場陳抗可讓在野勢力集結給蔡政府施壓，但侯、郭、柯3人各有所圖，又一點互信都沒有，要談合作實在困難。對此，前立委郭正亮17日就表示，「我覺得現在很難談，民眾黨區域候選人也還沒有出現，你要怎麼談？然後聽說我們金溥聰8、9月有侯友宜民調逆轉的計畫，就是至少你民調也要先往上揚」，引發討論。

郭正亮17日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得現在很難談，民眾黨區域候選人也還沒有出現，你要怎麼談？你一定要有具體的人選，然後民調比對方高，那才有整合的空間，現在都沒有，現在侯友宜的民調還落後柯文哲這麼明顯，你怎麼談？所以恐怕打鐵還需要自身硬」。

郭正亮更認為，「就是7月23日侯友宜先自己搞定，然後聽說我們金溥聰8、9月有民調逆轉的計畫，就是至少你民調也要先往上揚」，郭正亮最後更說，「郭台銘遲遲不說他要參選，因為連署是9月17日才開始的，正式參選登記是11月20日，還早得很，我覺得對侯友宜是好消息，因為郭台銘連續兩天的見面會，網路的在線人數都是7500，其實不高」。