「公平正義救台灣遊行」16日下午登場，許多民眾走上街頭向民進黨發出怒吼，但因民眾黨總統參選人柯文哲日前曾表態，若當選將找此次活動主辦人之一的黃國昌當法務部長，因此這場活動也被認為是幾人合作的起點，甚至直接被當成柯文哲的場子。對此，前立委沈富雄17日就表示，「因為現在柯文哲的民調已經不低了，這沒辦法棄保，侯、柯這兩個人加起來對賴清德威脅性是最大的」，引發討論。

沈富雄17日在廣播節目《POP大國民》中表示，「有一群人在路上曬太陽，針對的是總統府裡頭的當權者，那一塊也就是綠的、本土的當權者」，沈富雄更斷言，「大概目前根據各種民調，他們最後的得票率，恐怕大概是4成、4成大概會當選，但不是沒有風險，這風險來自於凱道上的那群人，那群人背後代表的大概是5成到5成5」。

沈富雄更接著分析，「根據民調贊成政黨輪替的大概有6成，所以在凱道上面的人大概是5成到5成5是合理的，也就是綠的4成對上非綠的5成5，而這5成5在投票那天，就要有一組人，能夠集合這個5成5裡面的80％，才能贏過那個4成，而這個5成5裡面的80％，到目前為止，不管是柯文哲還是侯友宜，不論怎麼交叉，這兩個人中的任何一個，大概都不可能拿到5成5裡面的80％」。

沈富雄最後更指出，「因為現在柯文哲的民調已經不低了，這沒辦法棄保，所以侯、柯這兩個人最後的差距，要結合成一組，合成一組的話，就不需要那個80％，這兩個加起來對賴清德威脅性是最大的」。