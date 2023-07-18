「公平正義救台灣遊行」16日下午登場，許多民眾走上街頭向民進黨發出怒吼，但因民眾黨總統參選人柯文哲日前曾表態，若當選將找此次活動主辦人之一的黃國昌當法務部長，因此這場活動也被認為是幾人合作的起點，甚至直接被當成柯文哲的場子。而近日有一份最新的網路民調指出，對於716遊行，有69％的民眾認為是「柯文哲」致詞表現最好，同時僅有5％的民眾認為是「郭台銘」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》17日對於「716遊行，大家覺得誰致詞表現最好？」進行了網路民調，截至17日23時，已有5萬人進行投票，有12％的民眾認為是「侯友宜」、有69％的民眾認為是「柯文哲」、有5％的民眾認為是「郭台銘」、有7％的民眾認為是「以上三位之外的人」，另有8％的民眾認為「不知道這場活動／沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「柯P講話中淡定、沉穏又果斷，能夠很理性把他的訴求講清楚明白，讓人聽得沒有壓力」、「三人我都很認真聽，柯文哲真的有內容多了，而且最符合訴求主題」、「支持說實話幹實事的柯P，凡事以數據證明，是確實有執行力的政治家」、「聽實在務實、簡單明瞭、訴求誠懇、侯不錯」、「侯友宜其實講的還不錯」、「侯友宜這次真的像個鐵漢了」。