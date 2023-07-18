《黑海穀物協議》（Black Sea grain deal）17日到期，俄羅斯方面選擇不再延期，導致該協議失效，為全球的糧食供應增添不確定性。烏克蘭是全球最大穀物和植物油出口國，如今即將進入採收季節，其貿易要道黑海被阻斷，刺激芝加哥小麥期貨17日盤中大漲逾3％。前立委郭正亮17日在《頭條開講》節目指出，包括接到敖德薩化肥管道無法使用，俄方找了很多理由，就是強調烏克蘭沒照承諾走。而影響最大的就是埃及跟黎巴嫩。

2022年7月22日，俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國代表在土耳其伊斯坦堡簽署《黑海穀物協議》，規定可從敖德薩等三個港口，經黑海出口烏克蘭的穀物、食品和化肥，協議之後多次延長。俄羅斯與聯合國也在2022年7月簽署有效期三年的《俄食品與化肥出口正常化備忘錄》，但俄羅斯之後不滿表示，關於俄國食品和化肥出口正常化的協議，至今未獲履行，這將決定俄羅斯是否繼續參與《黑海穀物協議》。

「這個衝擊，當然糧食價格會上漲！」郭正亮表示，這個協議是去年7月22日達成的，那他現在宣布，有幾個理由，第一個就是結帳的方式，他沒有辦法鏈接到SWIFT（環球銀行金融電信協會），「我覺得他是故意找很多理由啦！」然後接到敖德薩的氨，就是阿摩尼亞的管道沒辦法使用。

「他說今年6月被基輔炸毀，他開始算帳了！」郭正亮提到，然後來自烏克蘭的糧食出口，並沒有如預期，流向非洲跟亞洲最貧窮的國家，「這是俄羅斯講的！」然後還說，今年跟去年，烏克蘭都利用這一條供船的人道主義走廊，來用無人機攻擊俄羅斯通往克里米亞的一座橋梁。

郭正亮指出，然後俄羅斯說，這個跟炸毀克里米亞大橋沒有關係，是獨立事件，但我認為你烏克蘭沒有照承諾，「就是這個意思！」

郭正亮直言，「最麻煩的，可能是埃及跟黎巴嫩！」