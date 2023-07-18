美媒《華爾街日報》報導，熟悉內情人士透露，華府提醒東京當局應審慎思考日本自衛隊在台海問題的角色，但未獲得日本政府任何具體承諾。前空軍副司令張延廷17日在《新聞大白話》節目直言，共軍採取「先空再海」策略，一步步包圍掌握台灣周邊的空權與海權，戰力圈已經形成。但日本沒有派武官駐台，也沒邀我軍方去觀摩演習，共同的海上救難演習，空中模擬攻防都沒做過，要說台灣有事即日本有事，就是打假球。

「054A、054B，它是小型的055。」張延廷表示，055是目前中共最大的「大驅」驅逐艦，它標準的排水量是1萬1000公噸，如果是滿載的排水量可以到1萬3000公噸，僅次於航空母艦跟兩棲作戰艦。現在054A跟054B也相繼出來了，因為它比較小型一點，比較輕快。

張延廷提到，中共現在已經有8艘大驅，未來要完成另外8艘，總共加起來16艘，這樣就可以了。原則上中共他是「先空再海」，他先在台灣周邊，空軍先過來活動，越過海峽中線，抵境我們的鄰接區。現在海上開始了，本來是1、2艘，後來變成4艘，現在變9艘，最多曾經到達16艘！

「他變成先空中再海上，先奪取空權，再擷取海權，他有這個步驟！」張延廷指出，常態的聯合戰備警巡，就是把整個台灣變成一個包圍圈，他的一個戰力圈已經形成了。他的戰力值、包絡線，已經到達台灣鄰接區的地帶，他一步步地包圍，先空權再海權，他是有步驟的。

張延廷強調，再來看日本，日本人說台灣有事、日本有事，「我認為這個是打假球！」既然台灣有事就是日本有事，有些事要先做。有4件事情要去做，結果日本通通沒有做，第一，派日本自衛隊軍官到台灣當駐台武官，他現在派的是自衛隊的文職人員。第二，日本有很多演習，為什麼不邀我們台灣去做觀摩團？第三，日本船艦常態通過台灣周邊海域，可以互相做海上救難演習，無線電互通也沒有做，「這樣的話很陌生耶！」

「第四，是不是要有一個空中模擬的攻防？」張延廷直言，日本飛機不是常常起飛去攔截共機或俄羅斯飛機，是不是可以在花東外海做模擬攻防？從來沒有過！看起來事小，但演練出來的默契很大，這四件事都沒有做，就覺得是打假球。