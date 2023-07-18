桃園1名父親去年遭14歲女兒指控，在她幼稚園大班及小三、四時對她伸出狼爪，於國一時向老師說出這段過程後通報，這名父親因此被判5年6月，但父親不服提起上訴結果大逆轉，高院判決這名父親無罪。

判決書指出，Ａ男明知Ｂ女就讀幼兒園大班期間，在家中以手伸入Ｂ女內褲內撫摸下體，又於小三、四期間在住處，藉由睡前為Ｂ女按摩之機會，將手伸入Ｂ女上衣，抓捏雙側乳房，後伸入內褲撫摸下體。

Ａ男偵查期間否認犯行表示，從小女兒就與她媽媽及奶奶同睡，沒有單獨與他同床過，他辯稱與妻子在2020年離婚，當時被害人Ｂ女年僅13歲，且Ａ男在離婚後取得Ｂ女之監護權，Ｂ女因此與Ａ男繼續同住，恐無法理解為何父母婚姻關係結束後必須要分居，認為是Ａ男趕走自己的母親，因此恐懷恨在心，導致被害人Ｂ女留下心結、誤會云云。

但Ａ男測謊未過，一審法官將他依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判刑4年；又犯對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，共3罪，各處有期徒刑1年。應執行有期徒刑5年6月。

Ａ男不服上訴高院，法院判斷，Ｂ女於偵查及原審詳細指訴被告犯行；Ｂ女記憶卻反而越清晰，於偵查中不僅明確指出各行為之時間點、詳細描述被告及Ｂ女的身體位置關係、被告如何將手伸入其內褲撫摸下體、如何將手伸入Ｂ女上衣抓捏胸部，甚至幼稚園大班、國小三年級、國小四年級上學期、國小四年級下學期哪一階段發生何事，均能完整建構，顯然不符合常理。

法官審酌，Ｂ女關於起訴事實之指訴，存在違反常情事理的瑕疵；證人之陳述、性侵害案件通報表及測謊鑑定及測謊鑑定均無從據為Ｂ女指訴之補強證據。檢察官所舉證據並未達於確信被告有罪程度。被告上訴否認犯罪，基於罪疑唯輕原則，應撤銷原判決，諭知被告無罪。