脹氣是常發生的腸胃消化問題，很多人習慣吞胃藥來處理，當心對身體造成負面影響，其實有些天然食物就能舒緩不適。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，包括奇異果、木瓜、火龍果、薑汁檸檬飲及天然發酵食物，都能有效消脹氣。除此，他也分享飯後採1姿勢散步，即雙手交叉在腰後並低頭步行，能改善腹脹症狀。

醫師錢政弘在YouTube頻道《下班經濟學》節目中提到，很多天然食物都有消除脹氣的功能，像是水果方面，他特別推薦奇異果、木瓜及火龍果，尤其前2者含有酵素能幫助消化，且皆富含纖維質使排便順暢，空氣就不會一直累積在肚子裡，即便打成果汁飲用也行。

除此，錢政弘也推薦薑汁檸檬飲消脹氣，作法是先將薑片去皮切成薄片，接著加些檸檬汁提味，再取一些薄荷葉搓揉後一起放入杯中，最後用煮沸熱水沖泡，約靜置10分鐘即完成。醫師表示，靜置時間越久，薑的味道會更濃郁，效果也會更好些。

另外，錢政弘還提到天然發酵食物能減少脹氣，他指出，腸道好菌是越多越好，而從食物中攝取是最好的方式，像是味噌、無糖優格及德式酸菜都是不錯的選擇。至於泡菜，醫師則認為太鹹，不太適合胃不好的人食用。

除了飲食解脹氣外，錢政弘分享飯後可採1姿勢散步，即雙手交叉在腰後並低頭步行。他解釋，雙手交叉於腰後會施加壓力於胸椎及腹腔，有助腸氣擠出；低頭則是為了減少在散步時吞入空氣。醫師表示，散步10到15分鐘，大概1000步左右即可，能促進自律神經反射，幫助腸道蠕動，對改善脹氣很有效果。