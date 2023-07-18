美國軍事新聞網《權威戰士》日前報導稱，鑑於解放軍與美軍各自在雷射武器開發中投入的努力，未來或可見大陸殲-20和美軍F-35在空中上演「雷射砲大戰」。退役少將栗正傑17日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，雷射武器載台要夠大，會優先用在軍艦上，隱形戰機裝備可能失去匿蹤效果。且F-35有彈射椅、夜視裝備、座艙壓力等問題，加上缺維修工、失事率高、稀土管制、妥善率僅50％等狀況，恐難以滿足美方預期戰力。

栗正傑表示，我們在跨年看到一些光線射出去很漂亮，雷射光就有點類似那種激光，但能量如果大到射出2、3公里，還能把你燒穿的話，就會變成一種武器，但是它需要的電力是非常非常大的。如果真的有這種武器的話，就會優先用在軍艦上面，因為軍艦上面的載台才夠大。

栗正傑提到，如果要裝在飛機上，以科學來講的話，F-35本身是隱形式戰機，就算能掛的話，破壞掉它的外型，就達不到隱形的效果了。所以目前來講，這個可能只是一個噱頭。F-35本身是美國最先進的飛機沒錯，但問題很多，第一個就是它之前的失事率還蠻高的。

「它以前是空軍、海軍、陸戰隊各用各的機型。」栗正傑指出，《捍衛戰士》（海軍空戰部隊）用的是F-18，空軍用的是F-16、F-15，陸戰隊用的是垂直起降的飛機，美國現在把這三種不同的機種整合成一種，這樣的話生產的費用會比較便宜。可是問題是這三種飛機，像美國作戰分工那麼精密的國家，做成一種的話，會變成到處都可以用，但是到處都會有缺點，所以設計有多達800多項的缺陷。

栗正傑強調，而且這段時間以來，他們製造業本身的維修工人不夠，所以號稱訂單超過3000架，可是事實上全世界跟他合作的8個國家，因為自己本身國際關係的改變，他不需要那麼多了。還有通貨膨脹、經濟上的影響，沒有辦法買到那麼多了，因為F-35比起很多飛機要貴很多，訂單取消就會變成惡性循環，它的成本就更高了，這種狀況下維修工人就不容易找。從2017年到2022年，就有8架F-35因此失事。

「它有幾大致命缺點！」栗正傑直言，第一個是彈射椅有問題，第二個它的夜視裝備有問題，第三個是座艙壓力，壓力不夠的話，飛行員在裡面會昏迷。這幾個是很重大的缺陷，目前美方還在改善。還有一個更嚴重，現在來講是雪上加霜，就是中國大陸鎵、鍺等稀土管制出口，對它的雷達生產線就會產生供應不足，有沒有能力生產3000架都是問題。目前來講妥善率大概只剩下50％，「你要達到一定妥善率，才算是有戰力！」