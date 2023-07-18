居住在黃河沿岸的民眾，早年因交通不便，羊皮筏子就成了婚禮嫁娶的「禮車」。迎娶儀式結束，新郎、新娘與雙方家人、媒婆、樂手會搭上羊皮筏子，沿河吹奏熱鬧歡快的當地民謠。（藍孝威攝）

羊皮筏子作為黃河沿岸渡人載物的工具，上游從青海開始，下游到山東出海口，自漢唐以來，已有上千年歷史，製作技藝現已列入寧夏自治區級非遺項目。隨著一座座跨河大橋興建，人們已很少靠著羊皮筏子擺渡。不過，近年來文創旅遊業興起，羊皮筏子又興盛起來，遊客一邊乘著筏子在河道中悠閒漂蕩，一邊沈浸式觀賞傳統黃河婚禮，非遺與旅遊深度融合發展。（藍孝威攝）

羊皮筏子作為黃河沿岸渡人載物的工具，上游從青海開始，下游到山東出海口，自漢唐以來，已有上千年歷史，製作技藝現已列入寧夏自治區級非遺項目。隨著一座座跨河大橋興建，人們已很少靠著羊皮筏子擺渡。不過，近年來文創旅遊業興起，羊皮筏子又興盛起來，遊客一邊乘著筏子在河道中悠閒漂蕩，一邊沈浸式觀賞傳統黃河婚禮，非遺與旅遊深度融合發展。（藍孝威攝）

羊皮筏子作為黃河沿岸渡人載物的工具，上游從青海開始，下游到山東出海口，自漢唐以來，已有上千年歷史，製作技藝現已列入寧夏自治區級非遺項目。隨著一座座跨河大橋興建，人們已很少靠著羊皮筏子擺渡。不過，近年來文創旅遊業興起，羊皮筏子又興盛起來，遊客一邊乘著筏子在河道中悠閒漂蕩，一邊沈浸式觀賞傳統黃河婚禮，非遺與旅遊深度融合發展。（藍孝威攝）

黃河是中華民族的母親河，寧夏作為沿黃河九省區中唯一全境屬於黃河流域的省份，留下了豐富的黃河文化遺產。羊皮筏子作為黃河沿岸渡人載物的工具，已有上千年歷史，自漢唐以來，上自青海，下自山東，黃河沿岸使用皮筏，經久不衰。旅遊業興起後，羊皮筏子成為熱門的遊玩體驗項目。

「賞悅寧夏·非遺之旅」兩岸暨香港新聞交流活動8至12日在寧夏回族自治區舉行，深圳大學、寧夏大學新聞傳播學院兩岸暨香港的大學生與媒體，10日一同走訪位於中衛市沙坡頭景區，體驗自治區級非遺項目：羊皮筏子和黃河婚禮。

「這麼完整的羊皮是怎樣扒下來的？」「皮囊充氣為啥靠嘴吹？」「不到50公斤的羊皮筏子載重能達1噸？」面對遊客七嘴八舌的疑問，景區解說員比手畫腳的解釋，羊皮筏子由皮囊和木製排架組成，十幾個皮囊交錯固定在排架上，載重可達1噸。

解說員表示，皮囊製作，包括選羊、剝皮、發酵、去毛、扎製、吹氣和晾曬等多道工序。通常選取4年以上的肥壯公山羊，每隻羊的淨重都要超過20公斤。剔除頭部和四肢，從後腿至尾部開口，手剝、拳捶，褪下整張皮。原皮需先後灌入鹽水、香油，除臭的同時，還軟化皮質、堵塞毛孔，經過晾曬顏色黃褐透明，羊皮富有彈性，之後才能確保充氣不外洩。每個皮囊可耐用2至3年。

筏子也有大小之分，分為600個、460個皮胎的大型、360個皮胎的中型、330個皮胎的小型載貨筏和13個皮胎組成的載人皮筏4種。特點是只能順流而下，不能逆流而上。

居住在黃河沿岸的民眾，早年因交通不便，羊皮筏子就成了婚禮嫁娶的「禮車」。迎娶儀式結束，新郎、新娘與雙方家人、媒婆、樂手會搭上羊皮筏子，沿河吹奏熱鬧歡快的當地民謠。

隨著一座座跨河大橋興建，人們已很少靠著羊皮筏子擺渡。不過，近年來文創旅遊業興起，羊皮筏子又興盛起來，遊客一邊乘著筏子在河道中悠閒漂蕩，還可一邊沈浸式觀賞傳統的黃河婚禮表演。非遺與旅遊深度融合發展，不僅創新旅遊業態、豐富旅遊體驗，也為非遺創新提供了更多可能。