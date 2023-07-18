韓國自9日起暴雨不斷，尤其忠清南道、慶尚北道淪為淹水重災區，截至17日晚間已有41人罹難、9人失蹤、34人受傷，在這種敏感時刻，「江南大叔」PSY結束全羅南道麗水演唱會後，竟在IG限時動態表示：「天氣很完美」，讓他飽受輿論抨擊。

PSY每年7、8月會在韓舉辦濕身秀演唱會，今年也不例外，本月15日在全羅南道麗水市的綜合體育館如期開唱，邀來天王Rain(鄭智薰)、MAMAMOO成員華莎、Heize擔任驚喜嘉賓，讓現場尖叫聲連連，然而PSY結束演唱會後，發文感激麗水市的觀眾、工作人員與嘉賓的同時，提及「天氣很完美」，但其實連日以來的暴雨，人民傷亡相當慘重，因此貼文一出遭到大批網友圍剿。

"I was more worried about not being able to hit the high notes due to my sorethroat than being accused."



©️ ekduddl#Hwasa #화사 @OfficialPnation pic.twitter.com/JIm3vBnFn5 — HWASA GLOBAL 🎪 (@HwasaGlobal) July 15, 2023

見狀，PSY火速刪除貼文，私下也向希望之橋救災協會捐出1億韓元(大約245萬新台幣)，盼望受災戶的生活早日回到正軌。事實上，PSY濕身秀演唱會爭議頻頻，包括一場活動用掉300噸飲用水、新冠肺炎期間，防疫管制鬆散，導致出現大量確診者，甚至傳出20多歲外籍工作人員撤場時，從15公尺的高空不慎墜樓身亡，挨批沒妥善做好安全措施，沒想到這次又因失言風波損及形象。

韓國從6月底開始梅雨季，自9日起下了多天豪雨，影響人民生活甚鉅，死傷人數預計還會攀升，對此，韓國演藝圈包括劉在錫、金宇彬、申敏兒、韓孝朱、林英雄、任時完、朴娜萊等人捐出兩億韓圓(約490萬新台幣)至1000萬韓幣(約24萬新台幣)不等的善款，暖心事蹟令人感動不已。