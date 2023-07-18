烏克蘭近期開始逐步對頓巴斯地區的俄軍進行反攻，但規模仍然有限，主要是烏軍推進過程缺少空優武力的保護。現在美國已同意提供F-16戰機給烏克蘭，外界正在期待F-16在烏克蘭戰場上與俄羅斯Su-35的對決。也有許多軍事分析認為，提供F-16給烏克蘭對於改變戰場情勢而言並非良好的策略，至於外界期待看到F-16與Su-35、米格-31對決的場景，恐怕更是要大失所望。

烏軍從6月開始反攻以來，進展緩慢，損失也不小，包括烏軍將領內的許多人將原因歸咎於缺少制空權，為此烏克蘭呼籲西方家國儘快將F-16戰機派往前線，即便是數量有限的F-16都，能有效掩護烏克蘭地面部隊推進攻勢。

美國總統拜登同意提供F-16給烏克蘭後，許多人都期待在烏克蘭戰場上看到F-16與俄軍Su-35對決。圖為Su-35戰機。（圖／Shutterstock)

對於烏克蘭提出的要求，英國《金融時報》分析稱，烏克蘭目前最大的弱點是缺乏可以跟隨部隊推進的機動型防空系統。現在在俄軍佔領的烏東地區大多都是空曠平原，烏軍很容易遭受俄軍武裝直升機攻擊，雖然烏軍有手持式刺針防空導彈，但射程較短，俄軍直升機的雷射導引炸彈有10公里射程，烏軍單兵防空武器完全無法與之對抗，俄軍直升機可以在安全距離外有效攻擊烏軍。俄軍其他的戰機對烏軍攻勢的推進更是重大的阻力，1個多月來烏軍進展有限，除了俄軍佈下的地雷，很大一部份是來自俄軍空中優勢武力的打擊。

烏克蘭目前最大的弱點是缺乏可以跟隨部隊推進的機動型防空系統，烏東地區大多都是空曠平原，烏軍很容易遭受俄國戰機或武裝直升機攻擊。（圖／路透）

先前美國同意訓練烏克蘭飛行員，現在又同意提供F-16戰機，烏克蘭獲得F-16的日子也愈來愈近，戰機與飛行員雖然還沒有明確時間表，但顯然已經不會太遠。美國《有線電視新聞網》（CNN）認為，F-16是非常優秀的戰機，比俄軍現役絕大多數的戰機性能更強，加上它服役近50年來已發展出許多種不同功能的武器，彈藥數量不虞匱乏。此外，歐洲使用F-16的國家不少，有完整的F-16後勤保障網路與技術人員，歐洲國家如比利時、英國、丹麥、荷蘭、挪威、葡萄牙都準準備換裝美國的F-35，正可以藉此機會將手中的二手F-16換給烏克蘭使用，數量上雖然問題不大，但是飛行員操作F-16的經驗有限，可能較難讓F-16發揮應有的戰力。

F-16是非常優秀的戰機，服役近50年來已發展出許多種不同功能的武器，彈藥數量亦不虞匱乏。（圖／美國空軍）

雖然如此，仍有很多軍事分析人士質疑F-16在烏克蘭戰場上的實戰效能。《防務新聞》(Defence News)指出，F-16加入烏軍會使其先前只有陸軍的軍事行動變得更加複雜，反而會增加失敗機率。烏軍先前面對俄羅斯空軍時，善用地面防空火力，有效削弱俄羅斯的空中優勢，如果只是在烏東戰場上，並不需要完全奪取空中優勢。而F-16戰機加入戰局，只會增加指揮與協調的複雜性。

烏克蘭增加F-16戰機後，俄軍必然會大幅增加S-300或S-400（圖）防空導彈系統，這類防空導彈系統對F-16是極大威脅，絕不能等閒視之。（圖／俄羅斯國防部）

分析認為，如果要解決俄羅斯空軍的威脅，應該是增添更多機動性防空導彈系統，例如美國的復仇者或德國的獵豹防空導彈。烏克蘭增加F-16戰機，俄軍必然會大幅增加防空導彈系統，例如S-300或S-400，雖然俄空軍表現極糟，但這類防空導彈系統絕不能等閒視之。就算F-16配備AGM-88反幅射導彈，其射程只有90-150公里，以俄軍防空導彈400公里的射程，F-16根本很難靠近，俄軍防空導彈完全可以部署在俄羅斯境內，在相當遠的距離就能擊落F-16戰機。F-16既不能跨越邊界，也不能對俄國境內發動攻擊，在戰場上很快會處於劣勢。因此，不能只看F-16本身的性能與戰力，而是應該重視運用這些資產的戰略合理性，烏軍用數量有限的F-16和俄軍龐大的地對空導彈對抗，絕對是一項失敗的策略。

美軍聯合參謀部作戰主任西姆斯中將（Douglas Sims II）表示，戰場環境會隨著時間變化，F-16現在的使用條件並不理想，俄羅斯防空能力仍很強，西方國家提供的有限數量的F-16難以應付目前的局面。

除了Su-35之外，米格-31也被認為是烏克蘭戰場上將與F-16對決的俄羅斯戰。圖為米格-31。（圖／美聯社會

提供給烏克蘭的F-16最後就算是加入烏軍的軍事行動，恐怕只能對俄羅斯空軍發揮一點心理上的嚇阻作用，俄軍可能不敢明目張膽地只用武裝直升機就在烏軍頭上恣意妄為。而外界預期的F-16與俄羅斯Su-35、米格-29在空中對決的情況可能很難見到，畢竟用防空導彈應對敵方的戰機還是最有效的戰術，拿F-16去對抗S-300與S-400防空導彈，而且還無法還手，這怎麼看都不是個好主意。