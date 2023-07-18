張男（圖中白衣者）自稱路人，卻又稱車鑰匙不見蹤影，說詞反覆，警方將人帶回調查。（黃世麒攝）

新北市三重區自由街18日凌晨3時許發生一起砍人事件，雙方人馬各約6、7人相約談判，其中一方朝對方丟擲信號彈與炮竹後隨即逃跑，83年次的王姓男子腳程太慢遭對方追上並砍傷，造成右小腿及左上臂各約8公分、3公分刀傷，緊急送往新北市聯醫三重院區救治，所幸沒有生命危險。

轄區警方接獲報案，隨即出動警力到場，現場發現1名86年次張姓男子形跡可疑，開著賓士車卻稱車鑰匙不見蹤影，張男雖聲稱只是路人，警方仍不敢大意，將他暫時帶回調查，目前警方正調閱相關監視器畫面釐清整起案件。