民眾黨主席柯文哲因借用台北流行音樂中心（簡稱北流）開演唱會被拒，感嘆世態炎涼，還酸北市長蔣萬安像皇帝，遭文化局長蔡詩萍反擊柯在政治操作，輿論譁然下柯才在臉書上認錯。不過，北流隨後又被民眾發現建築主體才剛落成，磁磚就開始剝落、有裂縫，導致柯市府公共工程品質也受質疑。

「北流」爭議點不僅於此，本刊收到民眾檢舉，指北流落成啟用已三年，但柯市府與廠商之間1.9億工程款爭議卻仍未「結案」，導致該筆款項仍以月增80萬元利息持續累計，迄今利滾利已累積至近千萬元，將由納稅人買單，也讓該民眾不解，柯P為何還會想在北流辦售票演唱會，難道不怕廠商爆料嗎？

台北流行音樂中心位於臺北市南港區，佔地約8.92公頃，為臺北市專業流行音樂表演場館、展覽館、產業區及戶外表演公園之音樂產業基地。（圖／翻攝自北流臉書）

台北市議員曾獻瑩指出，新科北市議會上會期才在忙著處理柯文哲市長任內「逕自拍板」同意追加台北藝術中心（簡稱北藝）設計監造單位2.34億餘元技術服務費一案，白營議員雖力挺柯文哲，但藍、綠、無黨籍議員不甘淪為柯P橡皮圖章，仍聯手砍掉大部分預算、將柯移送監院調查。

但曾獻瑩也坦承，就算將柯P移送監院，該筆2.34億元，已通過調解，年底就會強制生效，議會像在狗吠火車。沒想到，如今北流又出現類似情況，而且市府文化局、新工處事前都未先告知議員，還是議員追問後才證實有該未付款。

他痛批，柯文哲任內，市府屢屢「先斬後奏」，廠商要追加公共工程款項，市府就自行送調解，等結果確認後，才要市議會追認買單，柯P還自豪是替北市府省錢。但市民不知的是， 一旦市府點頭同意調解結果後，即使市議會認為追加工程款不合理，反對也無效，等於是被迫盲目相信柯P自稱的清廉正直，以及參與調解的律師、建築師意見，那還要市議會幹嘛？難道這就是柯P強調的財政紀律？

國民黨立委李德維表示，柯文哲一直將財政紀律、執政公開透明掛嘴上，但很多事情，他其實都沒說明白。例如柯指若當選總統，由立院最大黨組閣，但若民進黨加民眾黨立委成「最大黨」，是否就是民進黨組閣，柯未說清楚；此外，提到北流，柯只強調是其政績，卻避談北流其實還有爭議工程款未結案，有避重就輕、只挑好事說的嫌疑。

2020年9月5日起正式營運的「北流」，逐漸成為北部流行音樂重要基地，但卻傳出完工三年市府與廠商仍有爭議工程款待處理，每年還必須另付80萬利息，直到文化部或北市府完全清償廠商欠款為止。（圖／翻攝自北流臉書）

本刊調查，「北流」位於臺北市南港區，由文化部出資興建、委託北市府代辦，為臺北市政府監督的行政法人機構，佔地約8.92公頃，是臺北市專業流行音樂表演場館、展覽館、產業區及戶外表演公園之音樂產業基地。因計畫期程數度展延並大幅調高興建經費，預算由原先的45.5億元驟增到完工前的60.7955億元，增幅高達33.6％，監院曾因此糾正行政院、文化部及北市府。

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