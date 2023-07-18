饒舌歌手蝦味先今年因心肌梗塞過世，享年37歲，金曲獎的緬懷逝者環節出現他的名字，他生前曾與熊仔及另一位饒舌歌手6yi7合作歌曲〈經典重現〉，熊仔在金曲獎時也提到他，認為他的音樂永遠活在這個世界上，不過此舉卻惹怒另一位饒舌歌手L.C小光，在IG發文暗指熊仔不講義氣。

蝦味先曾與熊仔合作歌曲〈經典重現〉。（圖／翻攝自YouTube）

蝦味先過去為饒舌團體「DaFellaz」的一員，雖然很有才華，但他並沒有在音樂圈深耕，消失了一段時間，直到2021年才在6yi7的號召下，與其他歌手合作〈宇宙Universe Cypher 2Φ21〉，粉絲們原本以為有機會再聽到Shian蝦味先的新作品，沒想到傳來的竟是他過世的消息，讓大家都感到相當難過。

雖然沒有指名道姓，但L.C小光意有所指地稱熊仔不夠義氣。（圖／翻攝自L.C小光IG）

曾與蝦味先合作的熊仔今年以《PRO》獲得金曲獎最佳華語專輯，也沒有忘記已逝的好兄弟，以RAP的方式說出得獎感言，其中就包括「蝦味先rest inbeats always」，慶功宴時更提到當看到蝦味先的照片特別有感覺，「雖然他已經不在人世了，人走了，但是我們的音樂存活了。」

熊仔發文疑似在暗酸L.C小光。（圖／翻攝自熊仔Threads）

熊仔緬懷蝦味先的舉動讓大家看到他們的兄弟情，卻讓L.C小光不滿，在IG貼出金曲獎致敬蝦味先的照片，遺憾表示：「兄弟，我們做了這麼多歌，從沒機會被提名或上去過，很遺憾最後你是這樣出現在金曲獎。」接著話鋒一轉，開始嗆聲：「如果他真的覺得你這麼棒，這麼夠義氣，怎麼不在你沒資源低潮時挺你一把，或請你吃個飯聊聊合作，你走了才在金曲那種場合講那些......fake。」

L.C小光過去就曾對熊仔的學院派嗆聲。（圖／翻攝自L.C小光IG）

雖然L.C小光沒有指名道姓，但在金曲獎上提到蝦味先的只有熊仔，因此針對性很強，而在L.C小光發文後，熊仔也在Threads上PO文，表示「他見不得你好，見到你時卻說你好」，疑似是在暗酸L.C小光說一套做一套，網友們則大讚熊仔的回覆一針見血，短短幾個字就能看出實力。

今年金曲獎最佳華語專輯為熊仔的PRO。熊仔在台上將致詞以一段饒舌來獻給他們這輩中生代的饒舌歌手。（圖／本刊攝影組）

熊仔從台大嘻研社發跡，擅長用文字技巧寫歌，被封為「學院派嘻哈歌手」，今年《大嘻哈時代2》播出時，就讀台大醫學系的選手神經元表演歌曲〈台大醫學freestyle〉，歌詞提到「有人乘了1.35還是沒我高」，引起原住民族不滿，當時L.C小光也發文說自己不喜歡學院派的人，並說：「認識我的都知道我一直都很鄙視他們，超不屑的那種。」似乎也能解釋為何對身為學院派代表的熊仔有這麼大的敵意。

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