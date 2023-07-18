饒舌歌手熊仔及L.C小光疑似隔空互嗆，但在饒舌界時常發生寫歌Diss別人這類型的事情，被稱為Beef（牛肉），意思是兩人之間有過節及衝突。例如瘦子在多年前曾寫歌嗆前輩滿人，掀起熱烈討論，也讓他們結下樑子，不過事隔多年，兩人在今年破冰大和解。

瘦子12年前發表歌曲〈DISS滿人〉，指名道姓狠嗆滿人，歌詞寫道「拿專輯歌詞freestyle想要唬人，你竟然還背不起來是不是想要笑死人」，火藥味十足，兩人也因此成為宿敵。不過今年初瘦子以來賓身分出現在滿人主持的《有夠難約》，雙方在開場便擁抱彼此，並用幽默對話化解多年來的尷尬，上演世紀大和解。

周湯豪被捲入頑童Diss風波，也寫歌回嗆。（圖／翻攝自頑童、周湯豪臉書）

除了瘦子個人，他所屬的頑童MJ116也曾寫歌嗆過周湯豪，當時頑童與饒舌歌手楊素貞、YZ互相Diss，周湯豪則是無端受到波及，頑童在歌曲〈30CM〉寫了「偶像也饒舌不想中槍的都四周躺好」、「X他X的粥湯好」，而周湯豪也不甘示弱創作〈聖誕禮物〉反擊。不過後來周湯豪在受訪時提到這就是饒舌文化，希望大家別入戲太深。

陳芳語2018年參加大陸選秀節目《創造101》，後來在直播中爆料新疆的室友會躲在浴室抽煙，並霸佔浴室跟男友講電話，指的就是來自新疆的熱依娜，並創作饒舌歌曲〈Kow Tow〉大嗆熱依娜，而熱依娜則在微博回嗆「Bixxh」，在當時掀起很大的討論。

陳芳語不滿熱依娜的行為，特別寫歌嗆聲。（圖／翻攝自陳芳語臉書、熱依娜微博）

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