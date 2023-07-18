舒子晨年初情斷交往2年的遊戲實況主「阿尺」，5月隨即閃婚新歡，雖然她對另一半十分保護，仍被CTWANT時報周刊起底她的老公正是排球選手許美中。6月15日本刊更直擊，舒子晨下工後到老公任職的學校溫馨接送，把握任何與許美中培養感情的機會。

舒子晨開車一路往許美中任職的高中前進。（圖／本刊攝影組）

舒子晨上演溫馨接送情，開車車程長達1小時才接到許美中。（圖／本刊攝影組）

6月15日晚間6點40左右，舒子晨結束錄影工作後，驅車前往新北市老公許美中任教的高中，不料剛好遇到下班顛峰時間，開了足足1小時才抵達，抵達學校後，舒子晨又等了許美中一會。車子約莫在8點19分駛出，舒子晨接了老公後，依舊貼心地擔任司機，夫妻倆在車內有一搭沒一搭的閒聊，舒子晨還不時望向老公，眼神藏不住愛意。

許美中前往速食店點餐，買速食當兩人晚餐。（圖／本刊攝影組）

許美中買好晚餐後上了副駕駛座，仍由舒子晨開車。（圖／本刊攝影組）

返家途中，許美中下車到美式速食店購買餐點，只見他先在自助點餐機前研究許久，接著又走到櫃檯點餐，等候期間他化身「低頭族」，相當忙碌，最後才拎著一袋速食上車，接著夫妻倆又前往加油站為愛車加油，期間非常有話聊的2人，還拿起手機拍照，待加完油才心滿意足地開車開回到新北市中和區的新家。

舒子晨前往加油站加油時，露出了謎之表情。（圖／本刊攝影組）

為了護愛，舒子晨原本都會特別將許美中的臉貼上小丸子爸爸的頭。（圖／取自舒子晨IG）

本刊6月初報導舒子晨老公是排球選手許美中，求證經紀人未得到回應，不過自新聞曝光後，舒子晨不僅大方放閃，還PO出小倆口帶毛小孩前往花蓮2天1夜的周末之旅，分享私下獨處老公的貼心舉動，「好喜歡買東西回民宿吃和老公追劇、吸狗、看運動轉播，幫我把不吃的香菜通通吃光；講垃圾話，老公再幫我吹頭髮，幸福很簡單，燈火闌珊的溫暖，柴米油鹽的充實，歲月靜好，用平常心，不庸人自擾。」

老公身分曝光後，舒子晨不藏了，經常放閃秀恩愛。（圖／取自舒子晨IG）

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