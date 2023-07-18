連接俄羅斯南部與克里米亞半島的克里米亞大橋，17日又傳出遇襲，造成2死1傷，大橋公路橋部分路段受損，交通一度中斷。俄羅斯外交部指控烏克蘭是發動攻擊主謀，美、英也參與其中。俄國總統普丁今天矢言要展開報復。為什麼這座橋對俄羅斯、對普丁而言如此重要？讓普丁氣到揚言要讓對方付出代價？

首先，克里米亞大橋也被稱為刻赤橋(The Kerch Bridge)，對俄羅斯總統普丁具有特殊意義。在克里姆林宮的敘述中，它標誌著克里米亞與俄羅斯的「統一」。

克里米亞大橋全長19公里，橫跨刻赤海峽，是俄羅斯和克里米亞半島之間運輸網絡的唯一直接連接，莫斯科於2017年從烏克蘭吞併克里米亞半島後，這座橋是普丁的重大計畫，他於2018年親自駕駛卡車過橋，大張旗鼓地開放了道路交通。

大橋由一條單獨的道路和鐵路組成，由阿爾卡迪·羅滕貝格 (Arkady Rotenberg) 旗下的一家公司建造，據稱耗資36億美元。阿爾卡迪·羅滕貝格是普丁的親密盟友和前柔道夥伴。

俄羅斯在戰爭中用這座橋做什麼？

烏克蘭的反攻已深入克里米亞以北的赫爾松地區。烏克蘭軍方總參謀部上週表示，在烏克蘭南部，特別是紮波羅熱和赫爾松方向，俄羅斯軍隊正集中力量阻止烏克蘭軍隊進一步推進。俄羅斯利用克里米亞鐵路向赫爾松的部隊運送物資，克里米亞和赫爾松的幾個鐵路樞紐都遭到了烏克蘭遠程火箭的襲擊。

克里米亞大橋是為克里米亞提供日常需求和軍事物資以及民用燃料和物資的重要管道。克里米亞的塞瓦斯托波爾港(Sevastopol)是俄羅斯黑海艦隊歷史上的基地。俄羅斯軍事車隊經常使用這座橋運送車輛、裝甲和燃料來幫助全面入侵烏克蘭。一旦橋梁遭到破壞，俄羅斯部隊的補給線將變得更加脆弱。烏克蘭國防情報局表示，克里米亞大橋部分被毀可能會給俄羅斯軍隊帶來後勤困難，任何後勤問題都會給佔領者帶來額外的麻煩，這為烏克蘭國防軍創造了潛在的優勢。

Crimea bridge appears damaged amid reports of explosions

大橋的現狀如何？

克林米亞大橋被俄羅斯媒體譽為「世紀工程」。俄羅斯曾自豪大橋受到很好的保護，免受來自空中、陸地或水上的威脅。去年十月，一輛油罐車爆炸並損壞了大片道路，橋樑部分被毀。克里姆林宮很快將這次爆炸歸咎於基輔，並迅速修復了這座橋。一段近期廣為流傳、似乎是從一列經過路橋的火車上拍攝的視頻顯示，該橋的一個路跨嚴重受損。官方表示，鐵軌並未因受攻擊而受損，鐵路交通持續運行，但出現延誤。俄羅斯著名軍事部落格作家鮑里斯·羅津 (Boris Rozhin) 週一表示，目前無法過橋的汽車將以渡輪和其他大型登陸艦等方式運送，他預計修復工作需要一些時間。