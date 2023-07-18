香港天王郭富城近期展開巡迴演唱會，而他昨（17）日於澳門開唱，老婆方媛也帶著2個寶貝女兒Chantelle、Charlotte到場支持，影片中可見小女兒拿著寫有郭富城名字的螢光棒，在觀眾席上賣力地替爸爸應援，可愛模樣全被一旁的方媛拍下。
郭富城昨（17）日在微博寫下「澳門新濠影𣾀夢幻舞林演唱會，第五第六場。小粉絲come and dance with me」，並附上一段30秒影片，可見片中小女兒拿著螢光棒，在觀眾席上賣力替爸爸應援，還用可愛的奶音直呼爸爸名字，更跟著唱郭富城代表作〈Para Para Sakura〉模樣相當可愛。
影片曝光後，許多粉絲都被他可愛的模樣融化，直呼：「給爸比加油好暖心」、「寶貝好可愛，還能跟唱」、「最忠實的鐵粉」、「超可愛的小粉絲」；此外，方媛透露自己其實拍了許多女兒為爸爸應援的片段，讓網友也敲碗希望她可以將影片公開分享給大家。
事實上，郭富城當年迎娶小22歲的方媛時，外界十分不看好這對父女戀，不過先前有網友目睹一家四口出門時，引發網友熱議，許多人都認為方媛的穿搭看似低調，卻都是精品，紛紛留言：「老郭對老婆還是不錯的」、「其實老郭挺疼她的，特意把她父母都申請來港住在樓上樓下，加上老郭父母都走了没有婆媳矛盾，簡直是神仙生活」。
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