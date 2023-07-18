台北捷運是不少人每天通勤重要交通工具，一名男大生表示，平日下午搭北捷，進入車廂想到另一節車廂，卻被兩名旅客擋住走道，其中一名還背了厚重的後背包，他氣得罵「不懂為何要站在走道，腦袋進水囉？」尤其是學生族群根本不在乎後背包會不會影響他人，質疑學校是不是都沒有宣導，言論網友一面倒不挺直呼「你不適合搭捷運」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，14日下午3點多從北捷台電大樓站上車，進入車廂他往另一節車廂走，座位和座位間的走道間站了2名旅客，其中一名還背著厚重後背包，兩人直接擋住走道讓他感到不滿。

原PO表示，當時車廂裡的旅客不多，不懂為何要站在走道，「腦袋進水囉？」他觀察很多學生搭捷運，不論尖峰時間與否，根本不在乎後背包會不會造成他人困擾或擋住他人動線，「真的很差勁，學校都沒在宣導嗎？」

貼文讓網友怒轟，「那個位置為什麼不能站？」、「捷運不是會廣播宣導進車廂不要擠在門口，要往車廂內走嗎？」、「你不適合搭乘大眾運輸」、「我聽廣播說儘量往車廂內部移動，那個地方算是車廂內部吧？如果不能站的話，哪邊才算是車廂內部？」、「的確背包不往前背很討人厭，但沒人說不能站在那吧」。

事實上北捷不斷宣導，背後背包的旅客，進入車廂請改以手提，避免影響其他旅客，進入車廂盡量往車廂內移動，以免擋道。