陸綜《乘風2023》主打多名資深女星同台競演，為觀眾帶來耳目一新的感受，本屆開播前就因嘉賓討論度超高，其中有賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）、陳意涵、Ella（陳嘉樺）等台灣女星參加，近日迎來總決賽「乘風之夜」，而比賽結果曝光，由一路被看好的Ella奪下冠軍，亞軍是Amber（劉逸雲），季軍是來自日本的美依禮芽，而Ella奪冠時高喊1句話，令在場所有人感動不已。

《乘風2023》預錄總決賽「乘風之夜」，決定最終由哪些姐姐成團，據在場人士透露，最終由一路被看好的Ella奪下冠軍以C位成團，亞軍是Amber（劉逸雲），季軍是來自日本的美依禮芽，隊長則是擅長主持的謝娜。其他台灣女星飛如A-Lin與賈靜雯都順利成團，其他成團的姐姐還有朱珠、芝芙、劉惜君、盧靖姍、龔琳娜，整團共11位姐姐。傳Ella奪冠時開心大喊：「我是S.H.E的Ella！」在光榮時刻不忘最好的姊妹Selina及Hebe，讓在場所有人都十分感動。

其實早在5月Ella赴馬來西亞出席活動時，就被問到參加《乘風2023》時，姊妹Selina和田馥甄有沒有給什麼意見或鼓勵？Ella透露她們兩個都會在群組裡加油打氣，而且完全相信她，直呼：「妳這麼棒！妳是我們S.H.E的驕傲！」說完這句話，Ella再也忍不住感動，眼眶立刻泛淚哭了，感性表示：「我就覺得很開心，我沒有讓她們失望，然後我也有做到我本來就會做的事情。」而先前Hebe被記者問到怎麼看Ella在浪姐上的表現，她笑說：「她在我心目中一定永遠是最棒的，是滿分的！」