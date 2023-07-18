716遊行16日在凱達格蘭大道舉行，活動訴求「公平正義、司法改革」，吸引了許多民眾參與，不過，一名在現場舉牌抗議民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲的學生，卻被鄉民影射是職業學生，為此他與伴侶也分別做出了回應。

有鄉民昨（17）日開設討論串指出，這名手持「年輕人不需要柯文哲」標語抗議的學生，曾在2018年與時任民進黨新北市長參選人的蘇貞昌合影，他酸問，「這是東海大學生PART 2嗎？」該文吸引了大批鄉民留言，「笑死又有職業學生」、「民進黨在抹黑這塊一直都走在前面」、「賴導開演了」。

對此，該名學生昨在臉書發出了4點聲明：1.年輕人不需要柯文哲，年輕人不等於柯粉、2.職業學生標籤好好貼，5年前的新聞也可以隨便影射，謝謝前院長還特別發文澄清、3.感謝好友的關心，我真的沒受什麼影響，反倒是滿開心5年沒什麼變，還有人認出我、4.我不需要勇者說，前進柯布林巢穴只要帶個標語，就可以引起對方焦慮，我建議薩爾達傳說下次更新可以考慮。

此外，他的伴侶在臉書發文也反問，他們倆目前沒有加入任何政黨，也沒有收過任何政黨的宣傳費，就只是理念上想告訴大家柯文哲到底是一個怎樣的人，為什麼不需要也不想要投給柯而已。此外，那天名義上也不是民眾黨的造勢，若因為這樣就要被當成他黨打手，即使他們是其他政黨的支持者，在公平正義這件事上有和柯文哲不一樣的想法，難道就是職業學生嗎？

另外，蘇貞昌昨也發文指出，其實檢視相關新聞截圖就能看到，該學生是學生團體的代表，在2018年九合一選舉期間，學生們想邀請各黨雙北市長候選人，參與「雙北市長候選人青年論壇」，並於各種公開場合遞交邀請函給各黨候選人。蘇貞昌也直言，網路世界是自由而開放的新宇宙，但不應扭曲事實，傳遞錯誤訊息，傷害了別人。