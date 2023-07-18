2024總統大選競爭激烈，民進黨參選人賴清德在民調上目前都居領先，鴻海創辦人郭台銘動作頻頻則擾亂藍營選情，但過去一向被視為與郭較親近的民眾黨參選人柯文哲卻直言「郭選不上」，更在談到「藍白合」議題時犀利反問「誰代表藍？我要跟誰談？」

柯文哲昨（17）日接受《ETtoday新聞雲》專訪，透露從郭台銘喊出要併購民眾黨後都沒跟對方聯絡，全黨都很害怕，擔心只要一碰面，就會被外界認為是要接受併購；談到郭是否會獨立參選時，柯則說，要先確認戰略目標之後再執行戰術，理論來說郭的目標是要「選上」，但只要他自己參選到底，郭就不可能有機會勝選。

至於談到藍白合，柯文哲反問「誰代表藍？我要跟誰談？」柯文哲認為，包括朱立倫、侯友宜、郭台銘、韓國瑜、傅崐萁等人在內，藍營有多位大咖都非常重要，他到底要跟誰談才算是跟藍營談？雖然朱立倫是黨主席，但他真的能代表藍營嗎？

此外，柯文哲指出，藍白合一直被討論，但至今都沒能成功的重點就在於，這只是沒價值、沒理念，只有權位分配的合作，老百姓不會接受。柯強調，政黨輪替已發生數次，但中華民國卻沒有成功被改變，就算這次成功下架民進黨，難道又換國民黨上去貪汙？「你覺得民進黨下來，王子與公主從此過幸福快樂的日子，是這樣嗎？」