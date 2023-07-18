台驊投控(2636)昨日再度公告買進長榮(2603)、陽明(2609)股票，且全數參與除息，目前新增長榮1,000張，持股成本為98.97元，新增陽明5,600張，含息後平均持股成本為42.53元。長榮昨日收在98.4元，陽明收在45.05元，長榮仍待解套，陽明部分目前小賺。