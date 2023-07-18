台驊公告自112/1/16至112/7/17日期間累計取得長榮海運持股2,700張，每股平均交易價格137.49元，交易總金額371,232仟元；其中1,700張持股售出前已全數參與除息，並於7/11公告處分資訊，本次實際新增長榮持股總計為1,000張，持股成本為98.97元。

另外，自112/4/26至112/7/17日期間累計取得陽海持股5,600張，每股平均交易價格58.96元，交易總金額330,155仟元；其中4,600張持股全數參與除息，含息後平均持股成本為42.53元。

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