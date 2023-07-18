《櫃買市場》內控重大缺失 鴻翊遭罰30萬元 07:572023/07/18 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃檯買賣中心針對鴻翊(3521)內控重大缺失，處以違約金30萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，鴻翊國際(股)公司從事新業務對首次往來之交易對象交易預付貨款致公司受有損害，且資金匯出未符用印申請程序，嗣後提列重大減損，另取得重大使用權資產卻供他人無償使用逾越董事會決議，暨簽訂重大不利益合約等有損及股東權益之情事，其內部控制存在重大缺失，核有櫃買中心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第1項規定之情事，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金30萬元。 #重大缺失 #30萬元 #櫃買中心 #內控 #鴻翊 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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