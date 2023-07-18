櫃買中心表示，鴻翊國際(股)公司從事新業務對首次往來之交易對象交易預付貨款致公司受有損害，且資金匯出未符用印申請程序，嗣後提列重大減損，另取得重大使用權資產卻供他人無償使用逾越董事會決議，暨簽訂重大不利益合約等有損及股東權益之情事，其內部控制存在重大缺失，核有櫃買中心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第1項規定之情事，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金30萬元。