台灣知名連鎖茶飲「春水堂」販售各式飲料、餐點，不過價錢不便宜，一名女網友表示，日前在外送平台點了春水堂，其中薯條要價105元，當時嘴饞的她心一橫點下去，沒想到「一打開直接衝擊」，正方形的紙盒內只裝了大約一半。貼文引發許多討論，也有春水堂前員工解釋，薯條賣比較貴是因為番茄醬是「重新調製」的，過程相當麻煩；加上許多分店都在百貨公司內，租金成本自然反映在產品價格。

一名女網友在《Dcard》論壇發文指出，雖然本來就知道春水堂比一般簡餐還貴一些，但心情好、想吃的時候還是會吃，前幾天點了酸菜白肉麵，因為嘴饞多點了一份薯條，沒想到收到時超錯愕，薯條價格高達105元，份量卻極少，直呼「一打開直接衝擊」。

貼文曝光引起許多討論，網友紛紛留言「這薯條是黃金做的嗎」、「這些自己炸成本也不用15元吧」、「這價格鹹酥雞脆薯能買3份」；也有網友表示，「常常點春水堂外送，這份量是正常的，每次點也都這樣」、「雖然常吃春水堂，但外帶過一次就不會想外帶了，一樣價錢還不如在店裡吹冷氣，跟朋友聊很久。」

這篇貼文也釣出一名自稱前員工的網友回應，他說春水堂的薯條之所以貴，是因為番茄醬是特別製作的，製作過程較麻煩；另外很多分店都是在百貨公司裡，租金也會反映在產品售價上。