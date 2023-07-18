不爽刀刀向內? 馬英九大動作切割金溥聰 介文汲:對他很大的警訊

前國安會秘書長金溥聰擔任國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長，在近日引發不少話題。淡江大學教授趙春山昨（17）日接受專訪時透露，金溥聰到侯競辦，跟前總統馬英九一點關係都沒有，前大使介文汲認為，這番話對金來說是很大的警訊，基本上就是馬英九在切割金溥聰。

過去金溥聰曾是馬英九的輔選大將，使外界好奇金進入侯競辦，是否代表著馬英九路線或意志傳承。對此，趙春山昨接受廣播節目《千秋萬事》時則表示，很多人覺得金到侯競辦掌舵是馬英九意思或金馬體制翻版，「我覺得是完全錯誤」，他強調，金溥聰到侯辦完全跟馬英九沒有關係，並透露馬辦基金會執行長蕭旭岑曾告訴他，這事跟馬英九一點關係都沒有。

趙春山也提到，金溥聰近期的很多做法，馬英九可能不曉得，據他了解，馬金兩人也沒有連繫，並坦言有大陸智庫朋友曾不解的問他，馬英九做事方式是溫和的，不是像金溥聰這樣，「不應該會這樣」。

政論節目《盧秀芳辣晚報》昨針對趙春山的訪談內容進行討論，其中主播盧秀芳提到，《千秋萬事》本來並不是要訪趙，由於馬辦有話要說，才臨時更換，由趙春山受訪。前大使介文汲昨在節目中直言，趙春山這番話對金溥聰而言是很大的警訊。他進一步提到，金溥聰的職務很重要，且關乎國民黨選情，因此很多事情大家自然會聯想跟馬有關，而趙春山跟馬辦關係非常深，如今直接講出金到侯競辦，跟馬英九沒有關係，他說基本上就是切割，並認為金溥聰應跟馬辦密切連繫，釐清為什麼是這樣狀況，此事出乎大家意料。

至於此事是否因金溥聰刀鋒向內，讓馬英九不認同？介文汲則認為，任何大規模選戰基本上是招降納叛、包容性競選方式，若真正要採取攻擊，應該以競選對手為目標。如今的狀況是金與國民黨一些有聲量的領袖相互指責，這是關心國民黨選情的人所不願見的情形。

介文汲認為，趙春山在訪談中間接透露金溥聰近日作為不是馬英九風格，也折射出一些問題。介文汲說金溥聰很有魄力，這跟過去選舉成功有關，且對自己風格有信心，但介文汲認為，侯友宜目前選戰處於劣勢，在大環境不同的情況下，國民黨應招降納叛，若有不同意見應透過私下協調，若一開始就透過媒體，便較難用溫和方式解決。