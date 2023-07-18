38歲童星出身的女星方宥心，過去因與方順吉、蕭玉芬合唱《翹腳髯嘴鬚》爆紅，之後為學業淡出演藝圈，直到2009年參加選秀節目第四屆《超級星光大道》奪下冠軍，再度重返螢光幕前，近年來她將事業拓展至戲劇，更三度入圍金鐘獎，表現亮眼，而近日她竟被爆出與祕密交往五年的男星登記結婚。

根據《鏡週刊》報導，方宥心早在2019年被媒體目擊與一名男子看電影，且兩人互動相當親密，如今方宥心宣布與小3歲的演員王為結婚，她透露，兩人是因為合作《再會吧！北投》相識相戀，之後還有陸續合作《結婚！結昏？辦桌》和《隔壁親家》音樂劇。

前年兩人在《結婚！結昏？辦桌》中飾演一對幸福的新人，而這讓王為萌生求婚念頭，之後也順利求婚成功；據悉，方宥心是在去年答應王為的求婚，由於雙方工作繁忙，拖了一年才在今年7月13日登記結婚。

事實上，王為20歲便踏入舞台劇表演工作，隨後跨足電影、電視、廣告，近期更演出音樂劇《勸世三姊妹》中的大伯公，受到許多關注，據悉他目前還有5檔舞台劇，如今升格為人夫的他坦言：「有一種平靜的幸福」。