菲律賓東方海面有低壓擾動發展，氣象粉專「天氣風險」表示，最快周三至周五增強為今年第5號颱風「杜蘇芮」，未來杜蘇芮颱風生成後將北轉，之後一路向西通過菲律賓呂宋島到南海，且有機會往北靠近並通過巴士海峽，不排除發海上颱風警報，周六、日台灣東南部受颱風外圍環流影響，降雨增多。

天氣風險在臉書指出，菲律賓東方海面的擾動最快周三至周五增強成今年第五號颱風「杜蘇芮」，且依照未來大氣環境配置來看，副熱帶高壓雖然西伸但位置偏北，使得颱風有機會往北靠近，最新各國模式模擬，多數預測結果顯示，杜蘇芮在周六、日（22、23日）有很高的機會往呂宋島北部到巴士海峽南部通過進入南海，不排除有發布颱風警報的可能外，東南部也有機會受到颱風外圍環流影響，降雨有增多的趨勢。

天氣風險分析師歐宗學也指出，未來杜蘇芮生成後，西行路徑會有多接近台灣還需要幾天的時間追蹤觀察，如果偏北通過巴士海峽，當然不排除有海上颱風警報的機會，即便路徑偏南，以他未來可能發展的強度及大小，對於台灣東南部海域、巴士海峽以及台灣海峽南部從周日（23日）開始陸續都會有不小的影響，提醒海上作業的朋友持續追蹤這個系統未來的發展動態。

至於近日天氣，歐宗學表示，今天到周五台灣在太平洋高壓勢力邊緣，午後山區及西半部地區仍有午後局部雷陣雨，可能有短時較明顯雨勢機會，另外氣溫將再明顯偏高，內陸地區可能再有極端高溫發生，突破36度。