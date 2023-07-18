前AV導演圤智雨近日爆料台灣的高爾夫變成賣淫的聚集地，17日又指出4成ShowGirl被包養並有6點特質，引發熱議。不久，圤智雨再公開網友留言爆料67萬粉絲、號稱「嫩版高圓圓」的辣模張舒晴，曾2度現身飯局，逼得張舒晴跳出來澄清並揚言提告。

圤智雨17日深夜在社群表示，有女網友在他的「show girl包養文化」文章留言爆料，表示在2次飯局中見過張舒晴，「有沒有賣我不知道，幾個月前她在罵有人說她在賣，搞笑歐！想說用兇的就可以顛倒是非！」張舒晴得知後相當火大，在IG限時動態澄清：「我就問請問你哪位？你自己接飯局看到長得像就叫張舒晴嗎？而且我潔身自愛連夜店都不去宅在家，歡迎提供我在飯局照片影片，我也想看看是我失散多年的姊妹嗎？」

張舒晴也在圤智雨的IG留言怒斥：「不要那麼無聊開小帳自導自演，你之前被打是不是沒學到教訓，還要利用人家蹭熱度？子虛烏有，已截圖，準備提告。」眼見女方揚言走法律途徑，圤智雨不甘示弱，今早親自回覆：「第一、那個帳號真的是不認識的網友留言的，第二、張舒晴這個名字很多人有，我在發文的過程中，也特別強調show girl，而妳，是平面外拍的，跟我提的事件好像也不是同一個工作，我不知道你為什麼要這麼緊張，第三、我完全沒有用到你的照片，我截圖Po文的是網友留言，所以要告去告網友。」

圤智雨接著酸張舒晴：「你對我來講沒有新聞價值，我根本不需要去開小號來自導自演」，更質疑女方拿之前他被打的事來威脅，最後圤智雨尊重張舒晴的提告權益，但要女方判斷一下他寫的是否是對的。