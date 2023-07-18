前年81歲的劉姓老翁因大樓公共區域關門問題，與60歲的蔣姓住戶發生爭執，劉被控持木棍作勢毆打蔣，遭檢方依恐嚇危害安全罪起訴，台灣高等法院駁回檢方上訴，認定2人年齡上有相當之差距，且蔣當時沒有離開也沒有畏懼，判決劉無罪確定。

台北地方法院一審認定，劉當時已屆81歲高齡，而蔣才剛滿60歲，雙方在年齡上已有相當之差距，沒有因見劉手持木棍作勢攻擊之行為而心生畏懼，判決無罪，但檢方提上訴主張，無罪判決違一般經驗法則與社會通念之判斷，認事用法尚嫌未洽，請求撤銷，更為適當合法之判決。

高院二審認為，依勘驗現場監視器畫面所示，前年12月15日劉與蔣有口角爭執，如果蔣因劉的舉止而心生畏懼，除撥打電話報警處理外，理當盡量遠離現場，並避免激怒劉，但蔣雖有持手機撥打電話之動作，惟仍持續停留在現場，並與劉對峙並互有爭執，蔣有無因劉的舉止而心生畏懼，已屬有疑，且無其他積極證據足認劉涉有公訴意旨所指犯行，判決無罪。