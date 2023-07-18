84歲港星謝賢過去與女星狄波拉有過一段婚姻，生下兒子謝霆鋒、女兒謝婷婷，不過這段婚姻只維持16年，便因為生活習慣不同以離婚收場，但兩人依舊維持友好關係，2000年狄波拉再嫁機師江耀城，至今23年仍相當甜蜜。近日狄波拉為老公甜蜜慶生，近況也隨之曝光。

現任老公江耀城給了狄波拉許多自由，從不介意太太與前夫見面，正因彼此信任， 兩人結婚多年仍恩愛如昔。張國榮生前經理人陳淑芬近日於社群平台公開曬出多名好友為江耀城慶生照片，只見有多位友人圍繞狄波拉與她丈夫，其中狄波拉面對鏡頭笑容燦爛，皮膚依舊光滑細緻，狀態超凍齡。

事實上，狄波拉原名李敏儀、又名李嬙，1951年生於香港，自小就被雙親放在他人門口，由另一名家庭收養成長，22歲參加第二屆香港小姐選美，憑著亮麗外型和機靈反應勇奪冠軍，得到進入演藝圈的門票，在主持、電視劇和電影表現不俗。

而狄波拉最著名的一段感情就是與「四哥」謝賢，婚後兩人生下謝霆鋒、謝婷婷，一家四口移居加拿大定居，過著幸福美滿的日子。但好景不常，這段婚姻只維持16年，據了解兩人因為生活習慣經常有摩擦，最後決定離婚放彼此自由，與謝賢協議即便不能當夫妻，也要做好父母的責任，「我跟四哥（謝賢）只要話題一涉及子女，便有商有量。父母最基本是對子女負責，即使沒有名份，我們是四個一體。」