《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日提到，國民黨主席朱立倫和民眾黨總統參選人柯文哲有在建立溝通管道，11/20只有1組人會出來選總統。而前立委沈富雄則指出藍白合才會對民進黨參選人賴清德構成威脅，並認為目前可能的是「侯柯配」，而這需要多多努力、國民黨2024總統參選人侯友宜需要領先柯文哲7%到8%才有可能。

沈富雄昨（18）日在節目《POP大國民》中提到，根據當前各種民調，贊成政黨輪替的大概有6成，716凱道上面的人大概是5成到5成5是合理的，也就是綠的4成對上非綠的5成5，而這5成5在投票那天，就要有一組人，能夠集合這個5成5裡面的80％，才能贏過那個4成，而這個5成5裡面的80％，目前侯友宜跟柯文哲大概都不可能拿到。

由於當下柯文哲民調在非綠陣營中保持領先，沈富雄認為，要把柯壓回15%到12%以下，侯友宜才有可能拿到55%中的8成，但現在就算要棄保也會棄得不太乾淨；而唯一可以讓總統府主人感到驚慌的，就是藍的跟白的結合成一組。

不過對於藍白合是「侯柯配」，還是「柯侯配」，沈富雄表示，侯辦執行長金溥聰已經講了，把侯友宜擺成副的100%不可能，如果接受了「柯侯配」，國民黨就等於死了。而「侯柯配」可以成功的關鍵，就是國民黨可以考量讓柯文哲當一次4年的副總統，就像民進黨當年讓柯當台北市長一樣，柯如果連副總統都不要，除了立委選的不錯，有可能拿到13席，什麼都沒有。

沈富雄強調，如果要「侯柯配」，侯友宜民調要先超越柯文哲，且不但要超越，要贏7、8%才能讓柯文哲服氣，因為5%以內都是誤差。沈指出，侯友宜如果能拿到藍營全部的票，支持度大約可以回到22%，柯文哲會從現在27到29%的支持度，掉個3、5%左右，且侯友宜若能爭取到藍軍全體的支持，這時候中間選民也會回來。