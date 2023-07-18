天使球星大谷翔平身陷交易傳言，他是本屆「美聯MVP」超級熱門，距離第2名有極大幅的領先，如果他在月底被賣去國聯球隊，他就沒有資格競爭美聯MVP，但是他能因此選上國聯MVP嗎？美媒《新英格蘭體育網》指出，MVP票選並沒有設定出賽門檻，即使大谷在國聯只打兩個多月，還是有可能獲選「國聯MVP」。

1997年的馬奎爾（Mark McGwire）單季合計58轟、123打點，但是他季中從美聯運動家被賣去國聯紅雀，他在紅雀打了24轟，最後在國聯MVP票選並列第16名，似乎有被交易影響他的選票。

更早之前投手瑟克利夫（Rick Sutcliffe）1984年球季中途被美聯印地安人賣到國聯小熊，結果勇奪國聯賽揚獎，不過瑟克利夫在6月中就被賣出，而且好表現都集中在小熊的出賽期間，獲獎也很合理。

簡言之，今年大谷翔平面臨的是大聯盟從未出現過的情況，畢竟沒有球隊會把MVP大熱門在球季中途賣出，甚至賣到另一個聯盟。如果大谷7月底被賣到國聯球隊，並且到季末都維持同樣水準的表現，難以預測投票者到時候會如何選擇。可以肯定的是大谷前往國聯之後將無法角逐美聯全壘打王，數據相關的獎項仍以球員在聯盟留下的成績為主，例如1990年的麥基（Willie McGee）球季中途被賣到美聯，但是打席有跨越門檻，還是拿到了國聯打擊王。