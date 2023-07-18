連通克里米亞和俄羅斯的克里米亞大橋（克赤大橋）遇襲後，部分路段爆炸毀損。

烏克蘭在俄烏戰爭中大舉動用便宜但有效的無人機，攻擊俄羅斯前線陣地和敵後目標。而無人艦同樣相對廉價，殺傷力也大，種種跡象顯示，基輔用它們發揮不對稱戰海上優勢，攻擊了連通克里米亞和俄羅斯的克里米亞大橋（克赤大橋），激怒了俄羅斯總統普丁，厲言將採取報復行動。

綜合外電18日報導，長12 英里（近20公里）的克里米亞大橋周日遇襲爆炸，導致路基損壞，交通中斷，並造成一對夫婦喪生，還有他們的女兒受傷。俄羅斯當局將爆炸歸咎烏克蘭，而據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）引述烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）消息人士的話說，該局和海軍周日晚聯手，利用無人艦，對大橋進行了攻擊。

而一位不具名的烏克蘭官員周一也告訴《華盛頓郵報》（The Washington Post）和CNN新聞網，攻擊大橋的是烏克蘭無人艦。

烏克蘭安全局說，雖然很難接近大橋，但最後還是達成任務。而局長馬列克（Vasyl Maliuk）更直言，對烏克蘭來說，克里米亞大橋是名正言順的目標。

連通克里米亞和俄羅斯的克里米亞大橋（克赤大橋）遇襲後，部分路段爆炸毀損。

連通克里米亞和俄羅斯的克里米亞大橋（克赤大橋）遇襲後，部分路段毀損。

還不到1年，烏克蘭起碼就對克里米亞大橋發動了兩次攻擊。去年10月，一輛滿載炸彈的卡車爆炸，重創橋梁，導致3人喪生，還有交通中斷，直到2023年2月，車輛才恢復正常通行，而5月鐵路交通才恢復。

如今烏克蘭和美國都在致力研製無人艦，而基輔是為了對付俄軍，但華府致力提高產量，則是為了對抗北京。

美國研發單位海軍分析中心（Center for Naval Analyses，CNA）專家班德特（Samuel Bendett）說，產製這些無人艦的成本，要比試圖對抗它們，還有試圖攔截和摧毀這些資產的成本要低多了。他指出，守方要動用龐大的成本來防禦這些無人艦，但攻方產製它們的成本卻低得多，而烏克蘭便從中獲得了不對稱優勢。

此外，班德特強調，克里米亞大橋很長，要防守很難，要隨時出動艦、機巡邏嗎？還是隨時啟動感測器？總之，要徹底並適當防守橋梁這麼大的資產實在不容易。