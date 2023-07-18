不少年輕夫婦選擇當頂客族，一名男子表示，看到很多人年輕時堅持不生小孩，過了生育年紀才想要小孩卻生不出來，辛苦地備孕讓他搖頭說「怎麼不早生？頂客族後悔的機率很高嗎？」貼文引發熱議，不少網友都認證幾乎是100%後悔，「還是會害怕啊！希望有孩子照顧你。」

原PO今（18）日於PTT八卦板指出，看到很多夫婦年輕時意氣風發，說不生小孩就不生，自以為不被束縛，喜歡炫耀自己的生活品質，結果過了生育年紀，開始砸大錢驗精蟲、做試管，他諷刺地說「怎麼不早生？」

原PO表示，反觀那些生養小孩的家庭，沒有過得比較差，也沒聽過有誰說後悔生小孩的，他認為原本不生育的頂客族可以選擇領養，卻辛苦地備孕，好奇問「頂客族後悔的機率很高？」

貼文吸引網友爆量討論，「幾乎是100%後悔」、「我媽都說小孩出來，錢自然會生出來」、「年輕時到處旅遊，嫌孩子拖油瓶不生，老了動不了，就希望有孩子帶你去玩」、「還是會害怕啊！希望有孩子照顧你」、「夫妻相處10多年 ，都是靠小孩在維持生活樂趣」。但也有不少人說，「事實是什麼選擇都會有人後悔」。

一名網友回文說，撇開身體因素不說，有辦法生卻不生的確是反生物本能的事，畢竟人上了年紀會希望有基因延續，老了身體衰退能做的事情也變少，即使再有錢也不可能天天吃大餐，生活過得非常簡單，「老了還能幹嘛？就是看小孩長大啊！少了小孩自然失色不少，我身邊生小孩的夫婦，除了抱怨辛苦以外，沒聽過後悔的，各種曬嬰各種爽。」