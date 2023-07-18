台灣有全球最大的尖端晶片製造商台積電，使台灣半導體產業在全球市場上占有舉足輕重的地位，美國前總統川普近日接受美媒《福斯新聞》（Fox News）專訪時，竟語出驚人表示「台灣的確拿走了美國『所有的』半導體業工作」，他直指美方早該阻止此事發生。

川普被主持人問到，若發生台海軍事衝突，美國是否應該保護台灣，川普則回應，如果自己是美國總統，不會讓外界知道他在想什麼，「如果說出要防衛台灣，會讓我處在談判的劣勢。」

川普接著表示，「台灣的確拿走了美國『所有的』半導體業工作，你知道，以前我們是自己製造晶片，現在有90％的晶片都是台灣做的。」

主持人則更正，川普說的「90％的晶片台灣做的」，實際上是先進的高階晶片，而並非所有晶片。主持人進一步詢問「如果大陸拿下台灣，就有能力翻轉世界，難道不是這樣嗎？」

川普則回應，如果大陸入侵台灣，的確有潛在機會翻轉世界局勢，但話鋒一轉，他再次強調「台灣人很聰明」、「台灣人奪走了我們的事業」、「我們應該阻止他們，向他們收稅，對他們建立起貿易壁壘。」

川普此番言論在美國引發不少討論，川普過去在總統任內主打「美國製造」，想讓美國製造業勞工就業機會重新活絡，作法包括發起陸美貿易戰等，也惹來許多爭議。