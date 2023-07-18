不少女生擔憂衛生問題，會選擇手洗內衣褲，一名女網友分享，媽媽為了省水，從小手洗全家人的衣服，但她分泌物較多，因此內褲常泛黃，但她念大學住外面以後，因為懶得手洗內衣褲，全部丟到洗衣機，結果竟發現內褲再也沒泛黃，讓她忍不住驚呼「所以我之前的內褲都髒到不行嗎？」引起網友熱烈討論，家醫科醫師陳欣湄也分享內衣褲正確洗滌的方法。

一名女網友日前在Dcard上分享，媽媽從小到大都手洗全家的衣服，掛到陽台上曬乾，而她的分泌物一直都偏多，因此內褲黃黃的是常有的事情，經常一件新內褲穿個3-4次就會開始泛黃，去看婦科門診，醫師也說是分泌物與空氣接觸太久所致，並不是感染或有什麼疾病。

女網友表示，上大學以後，她獨自搬到外地住，懶惰的她開始用洗衣機洗衣服，結果卻驚訝的發現，她的內褲再也不會黃黃的，這也讓她忍不住驚呼「所以我之前的內褲都髒到不行嗎？」

女網友指出，媽媽到現在都堅持手洗衣服，但自從知道用洗衣機洗內褲，內褲再也不會黃黃的以後，她實在無法接受媽媽手洗衣服的結果，但現在放暑假要回老家住一段時間，不知道該怎麼說服媽媽使用洗衣機。

貼文引起網友討論，不少人表示，媽媽好辛苦喔！而且通常應該是手洗衣物會比較乾淨，內褲更不容易泛黃，如果擔心媽媽沒洗乾淨又不想惹她傷心，建議可以自己買手洗精動手洗，或者是買內衣褲的小型洗衣機放浴室，既省力又不傷媽媽的心。

家醫科醫師陳欣湄曾在節目《醫次搞定》上分享，把內衣褲與一般衣物分開洗是基本觀念，建議可以用1：1000的比例調製漂白水與清水，將內褲先浸泡10到15分鐘以後再開始清洗，而內褲上泛黃或是有污漬的部分，可以選擇用弱酸性的洗劑來清洗，最後用清水沖乾淨以後，晾在太陽下殺菌即可。