大陸國家發改委主任鄭柵潔17日召開座談會，與傳化集團、方大集團、飛鶴乳業、卓立漢光等民營企業負責人進行交流討論，聽取民營企業經營發展的真實情況、面臨的困難問題和相關政策建議。這也是繼7月3日、7月10日後，15天內三度召開民營企業座談會。大陸國家發改委表示，下一步將持續完善與民營企業溝通交流機制，堅持常態化召開民營企業家座談會，著力優化民營經濟發展環境，形成促進民營經濟發展壯大的合力。

根據《中國證券報》引述大陸專家認為，下階段還需推動更多支持政策加快落地。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平建議，增加實質性政策優惠，尤其是金融和稅收的支持，將民企金融扶持政策落實到位。

參加17日座談會的大陸民營企業涉及鋼鐵冶煉、電子器件、食品加工等製造業，以及服務製造業發展的現代物流業；既有傳統領域企業，也有專精特新「小巨人」企業。企業家結合生產經營實際，介紹自身企業和所在行業的發展現狀、困難問題，以及對宏觀政策落實情況的真切感受。

鄭柵潔則對企業家提出的具體訴求和政策建議逐一進行回應，表示製造業是立國之本、強國之基，要加快建構以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，推動現代服務業同先進製造業深度融合。

實際上，不只是大陸國家發改委，其他多個部門也正加速行動，透過聽取聲音促進民營經濟發展。例如在中國人民銀行指導下，中國銀行間市場交易商協會14日也召開民營企業融資座談會，聽取民企對擴大民企債券融資支持工具（第二支箭）服務範圍、更好促進民營企業持續健康發展的意見和建議。