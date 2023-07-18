台北市2021年共有7個里的平均所得超過200萬元，除了永福里之外，還包括松山區松基里綜所稅平均228.5萬元位居第二高；第三、四名由中山區包辦，分別是金泰里、成功里，第五名則為信義區安康里的206.5萬元，緊追在後的還有大安區仁愛里、內湖區寶湖里。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，特定里平均所得高，主要受到豪宅群聚，或有知名超豪宅產生「聚財」效應，尤其是特定富豪家族設籍，甚至轉換戶籍，或是公司股利與紅利分配、家族財務有較大變化時，都有可能大幅影響該里的所得狀況和排名。

位居亞軍的松山區松基里位在復興北路、敦化北路、民生東路街廓，里內有「文華苑」超級豪宅；中山區是唯一有兩個里入榜的行政區，當中的金泰、成功里都位在大直重劃區內，區內豪宅林立、名人聚集，知名豪宅「西華富邦」就位在金泰里，住戶所得自然相對較高；另外像是「代官山」、「輕井澤」都是水岸豪宅，再加上鄰近內湖科學園區，受到企業主、高階主管的青睞，這裡的住戶財力、消費力都有相當水準。

至於信義區唯一進榜的安康里，橫跨台北商業中心地段的信義計劃區，除了信義路五六段外，還涵蓋松德、松仁、松高等松字輩門牌路段，住戶不乏上市櫃公司老闆、名媛、富豪等，因此提升平均年收。