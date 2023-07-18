●高盛首席經濟學家Jan Hatzius周一出具最新的經濟展望報告，稱該行將美國在未來12個月內經濟陷入衰退的可能性從25%下修至20%，主要因為最近的數據讓該行更加相信「通膨降至可接受的水準並不需要把經濟推入衰退」。此外，Hatzius表示，雖然聯準會極有可能在下周的政策會議上再度升息25個基點，但這可能是本輪貨幣緊縮周期中最後一次升息。

●Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca在談到業績報告時表示，我覺得業績表現會很好，而最終你如何評價股票將取決於獲利與股利。總體而言，整個市場即使不算便宜，價格也仍屬合理。我比較擔心的是聯準會將開始做它不需要做的事來贏得通膨之戰，但最終將真正開始損害經濟。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，公司的最低預期回報率（hurdle rate）比過去幾個季度略高，但標普500指數成分股的業績表現大多都能超出分析師已經降得很低的預測。未來幾周市場將關注的是需求是否持穩，以及到今年底企業前景是否仍然總體樂觀？

●D.A.Davidson財富管理研究部門主管James Ragan表示，雖然公司業績表現可能優於預期，但考量標普500指數的預期本益比相對較高，達19.7倍，美股不太可能再漲太多，「我們認為股票再漲很多的空間可能有限，其中一個原因就是它們的整體估值。我們的看法是，這些業績預測仍然有些激進，尤其是當我們展望2024年。如果我們看到今年剩餘時間企業獲利轉弱，我們也不會感到訝異」。