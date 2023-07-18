美國第二季度企業財報勢頭強勁，美股週一收高，道瓊連續第六天上漲，費城半導體指數大漲逾2%。台股今(18)日約上漲30點，最高約來到17389.38點。

台積電ADR下跌0.33%，收在104.79美元。台股現貨方面，台積電下殺5元至586元，聯電、鴻海漲0.5%。盤面AI概念股表現續強，神達、英業達再度衝上漲停價，廣達、緯創漲逾2%。

台股昨日漲50.58點，收在17334.29點，成交值新台幣3893.36億元。三大法人合計買超3.35億元，外資及陸資買超30.44億元，投信賣超18.26億元，自營商賣超8.83億元。

道瓊工業指數上漲76.32點或0.22%，收34585.35點。標準普爾指數上揚17.37點或0.39%，收4522.79點。那斯達克指數揚升131.25點或0.93%，收14244.95點。費城半導體指數勁揚86.90點或2.32%，收3837.31點。